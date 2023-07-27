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الولايات المتحدة وإيطاليا تعتزمان تقديم مساعدات عسكرية إلى كييف بكل ما يلزم

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الولايات المتحدة وإيطاليا تعتزمان تقديم مساعدات عسكرية إلى كييف بكل ما يلزم
Globallookpress Yuri Gripas - Pool via CNP
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، أن واشنطن وروما تعتزمان تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية وأنواع أخرى من المساعدات طالما كان ذلك ضروريا.

وجاء في البيان الذي صدر عقب محادثات بين بايدن وميلوني: "تعتزم الولايات المتحدة وإيطاليا مواصلة تقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي والإنساني لأوكرانيا بقدر ما يتطلب الأمر، مع التركيز على تحقيق سلام عادل ودائم والاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة وسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا".

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واتفق قادة البلدين على الحاجة إلى معالجة العواقب العالمية للنزاع الأوكراني، بما فيه الطاقة والأمن الغذائي لأكثر البلدان ضعفا.

وأضاف البيان: "أعاد الرئيس ورئيسة الوزراء التأكيد على أهمية السماح لأوكرانيا بتصدير الغذاء عبر البحر الأسود، وأدانا الانسحاب الأحادي الجانب لروسيا من مبادرة البحر الأسود، التي لعبت دورا مهما في خفض أسعار الغذاء العالمية".

المصدر: نوفوستي

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