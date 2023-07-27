واشنطن تعتزم البدء بإرسال دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا في سبتمبر

أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر مطلعة بأن السلطات الأمريكية تعتزم البدء بإرسال دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا في سبتمبر.

وقالت المصادر للصحيفة: "من المقرر إرسال عدة دبابات "أبرامز" إلى ألمانيا في أغسطس، حيث ستخضع للتحديث النهائي. وبعد اكتمال هذه العملية، سيتم إرسال الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا الشهر المقبل".

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وأشارت إلى إن الولايات المتحدة سترسل دبابات "أبرامز" من طراز M1A1 القديم بدلا من A2s الأحدث التي قد يستغرق شحنها إلى أوكرانيا سنوات.

ووفقا للصحيفة فإن "الدفعة الأولى مكونة من 6 إلى 8 دبابات". وفي المجمل، تخطط الولايات المتحدة لإرسال 31 دبابة إلى كييف.

وأضافت أن "النماذج القديمة قبل إرسالها إلى أوكرانيا تنزع منها أكثر التقنيات سرية".

وأكدت الصحيفة أن العسكريين الأوكرانيين يمكنهم البدء في قيادة الدبابات بعد إكمال دورة تدريبية مدتها 10 أسابيع. ومن المتوقع أن يكملوا تدريبهم في أغسطس.

المصدر: تاس