تشهد بلدان "الناتو" تحديث أهم أسلحتها الهجومية وبينها دبابات "أبرامز" على خلفية نفاد مخزوناتها، وضعفها أمام السلاح الروسي في أوكرانيا.

ومن بينها دبابة "أبرامز" الأمريكية التي ظهرت منها الخريف الماضي في ميدان "يوما" التدريبي المعروف دبابة M1A2 SEP v4 Abrams التي من شأنها أن تصبح نسخة مطورة أخيرة لتلك الدبابة التي ستطرأ عليها فيما بعد تعديلات ملموسة.

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وقد كشفت شركة General Dynamics Land Systems مؤخرا عن مجسم لدبابة AbramsX التي يمكن اعتبارها دبابة من جيل جديد، ويتم تصميمها على أساس منصة مركبة ثقيلة، شأنها شأن دبابة "أرماتا" الروسية حيث يتكون طاقمها من 3 أفراد جالسين داخل كبسولة مدرعة منعزلة في مقدمة الدبابة. لكن وزن النموذج الجديد أخف بكثير من وزن النماذج السابقة من طراز "أبرامز". وتم تصميم برجه غير المأهول مزودا بمدفع XM1202 الذي قد استخدم في دبابة XM1202 التي تم تطويرها وفقا لبرنامج Future Combat Systems المغلق عام 2009.

وتم تزويد المدفع بآلة التعمير مع 34 طلقة. ويضمن القدرة النارية للدبابة مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم تم تركيبه على سقف القسم القتالي مباشرة، ويمكن استخدامه ضد الأهداف البرية مثل المشاة والمدرعات الخفيفة ومختلف المسيّرات على حد سواء. وتستخدم الدبابة لاكتشاف تلك الأهداف جهازا التصويب متعددا القنوات. أما حماية الدبابة فتضمنها المواد المركّبة الخفيفة ومجموعات للإسكات الإلكتروني البصري وأجهزة بمقدورها إسقاط ذخائر العدو المقتربة منها.

وتم تزويد الدبابة بمحرك هجين قوي أقل استهلاكا للوقود. ويتوقع أن يصل وزن الدبابة 50000 كلغ، الأمر الذي سيعد إنجازا كبيرا مقارنة بدبابة M1A2 SEP v4 المذكورة التي اقترب وزنها من 70 طنا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا