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وسائل إعلام: واشنطن تنهي تدريب الأوكرانيين على دبابات "أبرامز" مع نهاية الصيف

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وسائل إعلام: واشنطن تنهي تدريب الأوكرانيين على دبابات
Globallookpress Daniel Löb/dpa
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أفادت قناة "سي بي إس" الأمريكية نقلا عن مصادر في البنتاغون بأن الولايات المتحدة تتوقع إتمام تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام دبابات "أبرامز" الأمريكية مع نهاية الصيف الجاري.

وأشار مسؤولان أمريكيان في حديث لـ"سي بي إس"، إلى أن نحو 200 عسكري أوكراني حاليا في الأسبوع الثالث من تدريبهم، فيما يستغرق برنامج التدريب 12 أسبوعا.

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وتجري التدريبات على أراضي ألمانيا، حيث يدرس العسكريون الأوكرانيون المهارات الفردية، ثم سينتقلون إلى تدريب الوحدات، وصولا إلى مستوى الكتيبة في المرحلة النهائية من التدريبات.

وقد قامت الولايات المتحدة بتدريب أكثر من 11 ألف عسكري أوكراني منذ فبراير 2022. وتقوم الولايات المتحدة بتدريب 1700 عسكري أوكراني حاليا ضمن مختلف البرامج.

ومن المتوقع أن يتزامن إنهاء التدريب على استخدام دبابات "أبرامز" مع موعد تسليم الـ 31 دبابة من هذا النوع للقوات الأوكرانية.

المصدر: "سي بي إس"

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