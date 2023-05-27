البنتاغون: نحو 400 جندي أوكراني يبدأون في ألمانيا تدريبات على تشغيل وصيانة دبابات "أبرامز"

أعلن البنتاغون أن نحو 400 جندي أوكراني في ألمانيا، بدأوا تدريبات على تشغيل دبابات "إم1 أبرامز" الأمريكية.

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ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المتحدث باسم البنتاغون غارون غارن قوله إن "نحو 200 جندي أوكراني بدأوا تدريبات مشتركة على الأسلحة في منطقة تدريب غرافينوير، كما بدأ تدريب 200 آخرين على إعادة تزويد الدبابات بالوقود وصيانتها".

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022 قدمت الدول الغربية مساعدات عسكرية لكييف، وشملت المساعدات أسلحة خفيفة وثقيلة، بينها دبابات ومدرعات وصواريخ ومسيرات.

وتطالب كييف منذ أشهر المانحين الغربيين بتزويدها بمقاتلات. وفي الأسبوع الماضي وافق البيت الأبيض على تزويد الحلفاء الأوروبيين لأوكرانيا بمقاتلات "إف 16".

من جانبها، قالت ألمانيا إنها لن ترسل مقاتلات إلى كييف، لكنها ستواصل دعم أوكرانيا بطرق أخرى.

وحذر الكرملين أكثر من مرة من نقل الأسلحة الغربية لكييف، مؤكدا أن دعم أوكرانيا بالأسلحة الغربية لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، بل سيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي