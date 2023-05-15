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البنتاغون: نقل 31 دبابة من نوع "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب العسكريين الأوكرانيين

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البنتاغون: نقل 31 دبابة من نوع
Globallookpress Daniel Löb/dpa
صورة من الأرشيف
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أكد البنتاغون نقل 31 دبابة أمريكية الصنع من نوع "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب العسكريين الأوكرانيين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "بوسعي التأكد أن 31 دبابة من نوع "إم 1 أبرامز" وصلت إلى ألمانيا تحضيرا لتدريب فرق الدبابات الأوكرانية لاحقا".

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وأضاف المتحدث أن العسكريين الأوكرانيين سيصلون للتدريب خلال الأسبوعين القادمين.

وأوضح رايدر أن تلك الدبابات ليست مخصصة لتقديمها لأوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن قرارها تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز". وحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين، من المتوقع توريد الدبابات لكييف في الخريف المقبل.

المصدر: نوفوستي

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