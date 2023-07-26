سيدة تنقض على حارقي القرآن في الدنمارك وتنتزعه منهم (فيديو)

أظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي سيدة تحاول منع حرق القرآن أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وتدخل الشرطة لصالح المتطرفين.

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وقامت السيدة بنزع المصحف من مجموعة متطرفة تطلق على نفسها اسم "الوطنيين الدنماركيين"، ليحصل اشتباك بالأيدي، قبل تدخل الشرطة التي تصدت للسيدة وأرجعت المصحف للجماعة.

وتتالت عمليات إحراق القرآن في الدنمارك أمام السفارة العراقية، ما يهدد بمزيد من التدهور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أقدم شخصان أول أمس الاثنين، على حرق المصحف، فيما قامت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام بإحراقه يوم الجمعة الماضي.

فيما قام السويدي من أصول عراقية سلوان موميكا، يوم الخميس، بتدنيس نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام مقر سفارة بغداد في ستوكهولم، في واقعة هي الثانية للشخص ذاته، بعدما نفذ عملية أولى أواخر يونيو الماضي وبالتحديد يوم عيد الأضحى، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.

A Muslim woman tries to stop the Quran burning in Denmark and gets tackled.



Chicken defending KFC. pic.twitter.com/2Rq6ZYbdIb — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) July 25, 2023

المصدر: RT