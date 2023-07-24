إعلام: أردوغان يبحث مع حكومته المحادثات المرتقبة مع بوتين بشأن "صفقة الحبوب"

أفادت صحيفة حريت نقلا عن مصادرها بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم أن يناقش مع حكومته اليوم الاثنين المحادثات المقبلة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن "صفقة حبوب".

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وتوقفت صفقة الحبوب في 18 يوليو، وأخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من الجهود الأممية، حيث أن الدول الغربية لم تف بوعودها.

كما أشار بوتين مرارا وتكرارا إلى أن الغرب يصدّر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دولهم، في حين أن الهدف الرئيسي من الصفقة هو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الأفريقية والذي لم يتم تنفيذه.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بعد توقف الصفقة عن العمل وإغلاق الممر الإنساني البحري، ستُعتبر جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للبضائع العسكرية اعتبارا من منتصف ليل 20 يوليو، وستُعتبر متورطة في الصراع الأوكراني إلى جانب نظام كييف.

المصدر: نوفوستي