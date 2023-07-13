"جنون العظمة.." لافروف ينتقد موقف الناتو من العلاقات بين روسيا والصين

ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتصريح للأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أعلن فيه أن الحلف سيعمل مع شركاء بأوروبا وآسيا ضد روسيا والصين، مؤكدا أن هذه سياسة غير مجدية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع روسيا-"آسيان" في جاكرتا اليوم الخميس، ردا على طلب التعليق على كلام ستولتنبرغ:

هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها مثل هذه التصريحات. تنص الوثائق الأساسية لكل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على أن روسيا والصين تشكلان تهديدا وتحديا. والآن قال (ستولتنبرغ) في قمة فيلنيوس إنه ليست فقط خطط روسيا والصين، وإنما العلاقات بين روسيا والصين بحد ذاتها تشكل تهديدا لحلف شمال الأطلسي. بمعنى أنه، حسب رغبتهم، من غير المسموح لنا حتى إقامة علاقات (مع الصين).

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وتابع: "هذا طريق لا آفاق له، وهذا مسار يؤكد مجددا أهمية المهمة التي نضعها الآن مع العديد من الشركاء لمواجهة الأشكال الحديثة للاستعمار، ومحاولات الهيمنة في الشؤون العالمية والتصدي للانتهاك المباشر.. لمبدأ ميثاق الأمم المتحدة بشأن ضرورة الاحترام والمساواة في السيادة بين جميع الدول".

وأشار لافروف إلى أنه "من الواضح أن أعضاء الناتو ليسوا مستعدين لذلك، وجنون العظمة يتجلى في جميع تصرفات قيادة الحلف والدول الأعضاء فيه بشكل عام. وهذا أمر جلي للجميع. لا أرى أي فرصة لنجاح مثل هذه السياسة".

المصدر: "تاس"