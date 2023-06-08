إيران..رئيس الأركان العامة يتصل بوزير الدفاع التركي الجديد ويؤكدان ضرورة استمرار التعاون المشترك

هنأ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري في اتصال هاتفي، وزير الدفاع التركي الجديد الفريق يشار غولر، لتعيينه في هذا المنصب في الحكومة التركية الجديدة.

وحسبما نقلت وكالة "فارس"، أكد الجانبان خلال هذا الاتصال ضرورة استمرار التعاون المشترك بين القوات المسلحة للبلدين.

وشدد اللواء باقري على أن إيران وتركيا كجارين جيدين واستراتيجيين تربطهما حدود سلام وصداقة مشتركة.

ورأى أن وجود حدود مشتركة بين البلدين يجعل استمرار التعاون المشترك أكثر ضرورة.

وبينت "فارس" أن الاتصال ركز على عقد لقاءات ثنائية على مختلف المستويات وكذلك نقل الخبرات والمعرفة في مراكز التدريب وإجراء المناورات المتبادلة من بين المحاور الأخرى لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في هذه المحادثة الهاتفية.

من جهته، شدد وزير الدفاع التركي الجديد الفريق يشار غولر على زيادة وتطوير مستوى العلاقات العسكرية بين البلدين، وفق "فارس".

وذكر أن تركيا شهدت مساعدة إيران الاخوية والودية لها في مأساة الزلزال الأخير حيث أن الشعب التركي يثمن على الدوام هذه المساعدة والمؤازرة.

وفي الختام، دعا رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية وزير الدفاع التركي الجديد، لزيارة طهران.

المصدر: "فارس"