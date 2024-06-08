ماسك يعلق على احتمال وقوع هجوم مباشر على روسيا

وصف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رواية القيادة الأمريكية بشأن “الهجوم على روسيا” بأنها مثيرة للقلق.

جاء ذلك ردا على تصريح المرشح الرئاسي الأمريكي السابق فيفيك راماسوامي حيث أشار إلى أن إدارة جو بايدن و"فصيل دعاة الحرب" من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لم يعودوا مهتمين كثيرا في خطاباتهم بــ "الدفاع" عن أوكرانيا بقدر اهتمامهم بـشن "حرب واسعة النطاق" على روسيا.

وكتب ماسك في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "X": "هذا أمر مقلق للغاية".

في الأسبوع الماضي، سمحت الإدارة الأمريكية للأوكرانيين باستخدام الأسلحة الواردة إليهم ضد أهداف على الأراضي الروسية المتاخمة لمنطقة خاركوف، لكنها أبقت سريان الحظر على توجيه ضربات عبر الحدود إلى عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمس" التكتيكية العملياتية وغيرها من الأسلحة النارية البعيدة المدى.

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وهنا قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، خلال اجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام في سانت بطرسبورغ، إن إمداد كييف بأسلحة غربية يعد مشاركة مباشرة في الصراع، لأن الجيش الأوكراني لا يمكنه الضرب بشكل مستقل بصواريخ "أتاكمس" أو صواريخ "ستورم شادو".

ولم يستبعد بوتين إمكانية توريد أسلحة روسية لأطراف معادية للغرب بحيث يتم توجيه ضربات لأهداف حساسة تعود للدول التي تسلح أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي