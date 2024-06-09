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"معنويات إسرائيلية عالية بعد تحرير 4 أسرى".. كاتس يحدد "السبيل الوحيد" لاستعادة المتبقين في غزة

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Globallookpress
الشرطة تقمع احتجاجا لأهالي الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس - 8 يونيو 2024
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اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الضغط العسكري وحده واستمراره سيقودان إلى تحقيق صفقة لإعادة الأسرى من غزة، في انعكاس لحالة "نشوة إسرائيلية" بعد تحرير 4 أسرى يوم أمس.

وجاءت تصريحات المسؤول الإسرائيلي بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الجيش أمس تنفيذ عملية ناجحة حرر فيها 4 أسرى كانوا في قبضة حركة "حماس" في النصيرات وسط قطاع غزة.

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وتبرز تصريحات كاتس أيضا بعد أسبوع أيضا على تصريحات زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في تعليقه على إعلان الجيش حينها مقتل 4 أسرى في القطاع، وقال فيها إنه "يجب التوصل لاتفاق وإتمام الصفقة على الفور لما لها من أغلبية مطلوبة في الكنيست".

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولا أمريكيا أفاد مساء أمس لشبكة "سي إن إن" بأن قوات أمريكية شاركت في هجوم الجيش الإسرائيلي الدامي على مخيم النصيرات لاستعادة 4 أسرى إسرائيليين مخلفا عشرات القتلى ومئات الجرحى.

من جهتها، أكدت حركة "حماس" تعليقا على استعادة إسرائيل 4 من أسراها في غزة، أن "المقاومة ما زالت تحتفظ بالعدد الأكبر في حوزتها من الأسرى الإسرائيليين وهي قادرة على زيادة غلتها منهم".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل "القائد" أرنون زامورا، خلال العملية في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

المصدر: RT

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