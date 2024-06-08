أشهر عالم آثار مصري يرد على بلاغ مقدم ضده

رد عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس ، على البلاغ المُقدم ضده للمستشار محمد شوقي، النائب العام، من قبل مونيكا حنا، الباحثة والأستاذة المساعدة في الآثار والتراث الحضاري المصري.

اتهمت مونيكا حنا زاهي حواس، رئيس البعثات الأثرية بسقارة ووادي الملوك، بـ"استغلال مكتبة الإسكندرية، لتلقي منح خارجية مجهولة المصادر، لتمويل حفائر حواس بمنطقة سقارة، وبمدينة الأقصر تحت غطاء مركز زاهي حواس بمكتبة الإسكندرية".

وقال زاهي حواس في تصريحات تلفزيونية، إن "مركز زاهي حواس أنشأه الدكتور مصطفى الفقي، وضممت الحفائر للمركز ليكون راعيا فقط"، مضيفا: "كل القوانين الدولية تنص على أن أي مركز أو أي مؤسسة تعطي أي دعم يكون لمؤسسة، وم اينفعش تديه لأي جهاز حكومي، والفلوس بتيجي باسم زاهي حواس شخصيا".

وبين حواس أن هناك مسؤولا في الأقصر، وآخر في سقارة، وأنه يتم صرف المبلغ بإيصالات، مردفا: "رغم أن أي مدير بعثة له مرتب، لكن رفضت آخد مرتب من الحفائر.. قدمنا كل المستندات المتاحة اللي بتثبت أن هذا البلاغ خطأ تماما".

المصدر: "القاهرة 24"