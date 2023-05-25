أردوغان: "الشركات الأمريكية" ستفوز في تركيا إذا خسرت الانتخابات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه إذا فاز منافسه، كمال كيليتشدار أوغلو، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فإن "المنظمات الإرهابية والشركات الأمريكية هي التي ستفوز".

وقال أردوغان في مقابلة مع "سي إن إن تورك": "بعون الله، إذا فزنا في 28 مايو، سيفوز 85 مليون شخص (عدد سكان تركيا). لكن إذا فاز السيد كيليتشدار، فستفوز المنظمات الإرهابية وسماسرة لندن والشركات الأمريكية، لا ينبغي أن نمنحهم الفرصة، بهدف ضمان وحدتنا وتضامننا".

وحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.52% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه من أحزاب المعارضة السبعة كمال كيليتشدار أوغلو على 44.88%.

فيما أيد أوغان 2796613 ناخبا بنسبة 5.28%، وفي الوقت نفسه، تم إعلان بطلان أكثر من مليون و20 ألف صوت.

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، وللفوز في الانتخابات، يحتاج المرشح إلى أغلبية بسيطة من الأصوات.

المصدر: RT + نوفوستي