أردوغان: واثق بأن الشعب سيعيد انتخابي بعدد قياسي من الأصوات

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن ثقته بأن الشعب سيعيد انتخابه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الحالي.

وجاء تصريح أردوغان خلال كلمة في ملتقى قطاع المواصلات باسطنبول المنعقد في مركز الخليج للمؤتمرات.

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وأشار أردوغان إلى أن الشعب أظهر كيفية الشكل التشريعي الذي يريده من خلال الإدلاء بأصواتهم لتحالف الجمهور وتمكينه من حصد 322 نائبا من أصل 600 في البرلمان.

وقال: "بإذن الله، كلنا ثقة بأن شعبنا سيوكل إليّ الرئاسة مرة أخرى لمدة 5 سنوات بعدد قياسي من الأصوات والنسب المئوية في الجولة الثانية".

​​​​​​​وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب "الشعب الجمهوري" كمال قليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وحصل أردوغان على 49.51 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال أوغلو 44.92​​​​​% وسنان أوغان 5.17% ومحرم إنجة (المنسحب) 0.44%.​​​​​​​

والاثنين، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

المصدر: الأناضول