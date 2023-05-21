مسؤول إيراني يكشف عن مفاوضات مع مجموعة سعودية لبناء فنادق في إيران

أعلن رئيس جمعية الفنادق الإيرانية جمشيد حمزه زاده، عن رغبة مجموعة من نشطاء صناعة السياحة السعودية في بناء فنادق جديدة في إيران، مشيرا إلى أن محادثات أجريت بهذا الخصوص.

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ولفت حمزه زاده، إلى أن مجموعة من نشطاء القطاع الخاص في مجال صناعة الفنادق بالسعودية زاروا إيران قبل فترة، حيث أجريت محادثات حول بناء فنادق جديدة في البلاد، وقد أعرب السعوديون عن رغبتهم في توسيع التعاون معنا في هذا المجال.

وعن تطوير التعاون مع الصين في مجال السياحة قال حمزة زادة: إننا لم نجر محادثات مع الصين بشأن التعاون الثنائي في مجال بناء الفنادق إلا أننا زرنا فنادق صينية خلال زيارة الصين لافتا إلى أن الصينيين ناجحون جدا في مجال بناء الفنادق وإدارتها ولديهم فنادق تتمتع بالمعايير العالمية في تصنيف الفنادق.

وأبدى رئيس جمعية الفنادق الإيرانية تفاؤله بتوسيع التعاون مع هذه المجموعة.

وفي مارس الماضي، أعلنت السعودية وإيران أنهما اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما.

المصدر: إرنا