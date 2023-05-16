فصل زوجة المستشار الألماني الأسبق شرودر من شركة حكومية ألمانية لزيارتها "وكر العدو"

فصلت شركة "NRW.Global Business" الألمانية المملوكة للدولة، زوجة المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، بسبب زيارتها للسفارة الروسية.

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وقالت الشركة الألمانية إن "سويون شرودر كيم، "تجرأت على الذهاب إلى "وكر العدو" بمناسبة الذكرى 78 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى"، موضحة أنها حذرت موظفيها مرارا وتكرارا بأنها لن تقبل "التصريحات العامة حول القضايا السياسية"، معتبرة مشاركة زوجة شرودر قدامى المحاربين والناجين من الحصار احتفالاتهم، انتهاكا لسياستها الداخلية.

وعملت شرودر كيم في "NRW.Global Business" كممثل في كوريا الجنوبية. ووفقا لشركة "North Rhine-Westphalian"، تم تحذير زوجة المستشار السابق عدة مرات من التعليق على القضايا الحساسة سياسيا بحكم منصبها، ولا سيما في موضوع "الحرب الروسية الأوكرانية".

وحضر المستشار الألماني السابق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وزوجته، يوم الثلاثاء الماضي، حفل استقبال في السفارة الروسية في العاصمة برلين، بمناسبة ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في 9 مايو.

وبحسب السفارة الروسية، حضر حفل الفعالية محاربون قدامى، وممثلون لمدينة لينينغراد التي كانت محاصرة، وممثلون للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بالإضافة إلى شخصيات عامة وصحفيون ألمان. وكان من بين الحضور المستشار السابق شرودر، والرئيس السابق لجمهورية ألمانيا الديمقراطية إيغون كرينز، وقادة أحزاب سياسية ألمانية.

المصدر:"Rnd.de"