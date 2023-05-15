"ليفز من يفوز".. الرئيس الأمريكي يعلق على الانتخابات الرئاسية التركية

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمرة الأولى على الانتخابات الرئاسية في تركيا، قائلا "ليفز من يفوز"، مؤكدا أن هناك مشاكل كافية في المنطقة كما هي.

وقال بايدن للصحفيين: "ليفز من يفوز. هناك مشاكل كافية في هذا الجزء من العالم".

ووفقا لـ TRT Haber، بعد فرز الأصوات بنسبة 97.78% من صناديق الاقتراع، حصل أردوغان على 49.56%، ومنافسه كمال كيليشدار أوغلو على 44.72%.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، فستنتقل الانتخابات إلى الجولة الثانية، التي ستجرى في 28 مايو.

وأجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو الجاري. وهناك ثلاثة متنافسين على الرئاسة: الرئيس الحالي أردوغان (69 عاما) المرشح الوحيد عن "التحالف الجمهوري"، وكيليشدار أوغلو (74 عاما) من تحالف الأمة المعارض، وسنان أوغان (55 عاما) من "تحالف الأجداد". وسحب المرشح الرابع، زعيم "حزب الوطن" محرم إنجه، ترشيحه قبل ثلاثة أيام من انطلاق الانتخابات.

ووعد المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا بإعلان النتائج الأولية ليلا، ومن المفترض أن تظهر النتائج النهائية في 19 مايو في الجريدة الرسمية.

المصدر: نوفوستي + RT