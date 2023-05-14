وسائل إعلام: أردوغان يخاطب الناخبين من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية بعد قليل

ذكرت شبكة "سي إن إن" التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيدلي بخطاب بعد قليل أمام أنصاره الناخبين من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.

وقالت القناة التلفزيونية: "بعد قليل، سيخاطب الرئيس أردوغان أنصاره من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقد تم بالفعل تجهيز الشرفة لخطاب أردوغان".

ووفقا لـ TRT Haber، بعد فرز الأصوات بنسبة 97.78% من صناديق الاقتراع، حصل أردوغان على 49.56%، ومنافسه كمال كيليشدار أوغلو على 44.72%.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، فستنتقل الانتخابات إلى الجولة الثانية، التي ستجرى في 28 مايو.

وأجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو الجاري. وهناك ثلاثة متنافسين على الرئاسة: الرئيس الحالي أردوغان (69 عاما) المرشح الوحيد عن "التحالف الجمهوري"، وكيليشدار أوغلو (74 عاما) من تحالف الأمة المعارض، وسنان أوغان (55 عاما) من "تحالف الأجداد". وسحب المرشح الرابع، زعيم "حزب الوطن" محرم إنجه، ترشيحه قبل ثلاثة أيام من انطلاق الانتخابات.

ووعد المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا بإعلان النتائج الأولية ليلا، ومن المفترض أن تظهر النتائج النهائية في 19 مايو في الجريدة الرسمية.

المصدر: نوفوستي