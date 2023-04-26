وحدات "آزوف" الأوكرانية تهدد بالاستيلاء على مدن روسية لممارسة الضغط على موسكو

صرح القائد المؤقت لكتيبة "آزوف" بوغدان كروتيفيتش بأن وحدته تنوي لعب دور مهم في الهجوم الأوكراني المضاد من خلال الاستيلاء على مدن روسية صغيرة لاستخدامها لممارسة الضغط على موسكو.

إقرأ المزيد

ونقلت صحيفة "The Washington Post" عن كروتيفيتش أن نظام كييف حدد كتيبة "آزوف" التي انضمت إليها مؤخرا وحدات أخرى من الحرس الوطني للبلاد، كواحدة من أصل 6 "كتائب هجومية". وأشارت إلى أن "آزوف" تحاول التعافي من "الخسائر القتالية الفادحة" وتأمل في تجنيد 6500 مقاتل جديد.

وتابعت: "ردا على سؤال حول الهجوم المضاد المقبل أشار كروتيفيتش إلى الحرب الروسية الشيشانية الأولى، عندما تبنت القوات الشيشانية استراتيجية الاستيلاء على مدن روسية صغيرة لاستخدامها كرافعة لإعادة الأراضي التي كانت تحت السيطرة الروسية".

واختار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الاثنين الماضي، 10 "منسقين للهجوم المضاد" سيكونون مسؤولين عن تسليح وتجهيز كتائب هجومية للقوات الأوكرانية.

وفي الأسبوع الماضي وصفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار الوضع في مدينة أرتيوموفسك حيث تنسحب القوات الأوكرانية من حيين أو 3 أحياء كل يوم كعنصر من عناصر الهجوم المضاد، مذكرة أن القوات الأوكرانية تنفذ "عمليات هجومية نشطة".

المصدر: نوفوستي