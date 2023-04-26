بروغوجين: الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية أمر لا مفر منه

نقل المكتب الصحفي لقائد قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، عنه قوله إن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس أمر لا مفر منه.

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وأضاف بريغوجين: "ما الذي يحدث اليوم حول الهجوم الأوكراني المضاد؟ اليوم تهطل الأمطار، وفي 2 مايو القادم يجب أن تهطل الأمطار الأخيرة، وهناك حاجة إلى أسبوع آخر حتى تجف التربة وبعد ذلك ستكون القوات الأوكرانية جاهزة للتحرك. هل ستفعل ذلك في 9 مايو القادم من أجل إفشال – بين قوسين - عيد النصر؟ ممكن أن يحدث كذلك، لكن ربما لن يحدث... القوات الأوكرانية جاهزة بشكل كامل للتحرك وقطع الأجنحة".

وأعلن عن وصول الوحدات الأوكرانية المدربة بشكل جيد بما في ذلك القوات الخاصة إلى مدينة أرتيوموفسك، مضيفا أن "اللغة البولندية مسموعة هناك طوال اليوم".

وأضاف: "تجري أكثر معركة دموية... والنتيجة تقول إن الهجوم الأوكراني المضاد أمر لا مفر منه".

تتحدث كييف باستمرار عن هجوم مضاد وشيك للقوات المسلحة لأوكرانيا في دونباس. وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إنه يمكن أن يبدأ هذا الهجوم في الربيع الجاري أو الصيف القادم. وفي الوقت نفسه أعرب وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف عن اعتقاده أنه الهجوم المضاد المخطط قد يبدأ بعد أن تجف التربة وتخطط كييف لتوجيه عدة ضربات. وأحد الاتجاهات الرئيسية لهذا الهجوم هو منطقة زابوروجيه وذلك بهدف الوصول إلى ساحل بحر آزوف.

من جهته أشار الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن الجيش الروسي يراقب بعناية أي تصريحات أوكرانية حول الهجوم المضاد المرتقب ويأخذها في عين الاعتبار عند التخطيط للأعمال القتالية.

المصدر: نوفوستي