رئيس بيلاروس: حرب عالمية ثالثة بحرائق نووية تلوح الآن في الأفق

حذر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، من أن هناك حربا عالمية ثالثة "وحرائق نووية" تلوح في الأفق، وأن المفاوضات ضرورية دون شروط مسبقة.

وقال لوكاشينكو، مخاطبا الشعب والبرلمان، بالحديث عن أوكرانيا "تلوح الآن في الأفق نتيجة لذلك (حرب) عالمية ثالثة وحرائق نووية".

وأضاف أنه "من خلال جهود الولايات المتحدة وأتباعها، اندلعت حرب واسعة النطاق في البلد الشقيق لنا "حتى آخر أوكراني"، ما أسفر عن مقتل وتشويه حوالي نصف مليون شخص من كلا الجانبين خلال عام واحد فقط. هناك الملايين من اللاجئين".

واقترح الرئيس البيلاروسي وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا وإعلان هدنة مع وقف نقل المعدات والأسلحة من كلا الجانبين، وبدء مفاوضات بين الجانبين (الروسي والأوكراني) من دون أي شروط مسبقة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، للصحفيين، ردا على سؤال حول إعطاء تعليق على هذا الاقتراح، إنه "لا شيء يتغير في سياق أوكرانيا. هناك عملية عسكرية خاصة مستمرة لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة حاليا لتحقيق الأهداف التي حددتها بلادنا".

إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس.

المصدر: سبوتنيك