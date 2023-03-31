هنغاريا: الاتحاد الأوروبي يتجه لبحث إرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا

قال رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، إن دول الاتحاد الأوروبي تقترب من مناقشة المسألة التي كانت تتجنبها في السابق والمتمثلة في إرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "نحن قريبون من حقيقة أنه في محادثات القادة الأوروبيين بات مشروعا، مناقشة مسألة ما إذا كان يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إرسال قوات في شكل ما تمثل قوات حفظ سلام (إلى أوكرانيا) أو من الأفضل عدم إرسالها".

وقال: "نحن قريبون من هذه الحدود التي لم يتم عبورها من قبل".

وأشار إلى أنه قبل عام كان هناك خلاف حول إمكانية إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، مضيفا أن "هنغاريا قالت لا في ذلك الوقت والآن تقول نفس الكلام، والدول الغربية ترددت أيضا. الآن هذا ليس سؤالا، وبات السؤال الوحيد الآن هو الدبابات، أو عدد الطائرات، أو القذائف التي تحتوي على عناصر تحتوي على اليورانيوم، أو القوات".

وعارضت هنغاريا منذ بداية الصراع فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وفي مارس من العام الماضي، أصدر البرلمان الهنغاري مرسوما يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضي البلاد.

المصدر: نوفوستي