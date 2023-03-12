وزير خارجية إيطاليا يتحدث عن موقف الناتو من قضية إرسال قوات مشتركة إلى أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، بأن موضوع إرسال قوات عسكرية تابعة لدول حلف الناتو إلى أوكرانيا، لم تتم مناقشته بين دول الحلف إطلاقا.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بأن الدول الغربية قاب قوسين أو أدنى من مناقشة إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا لمساندة قوات كييف في العمليات القتالية، مشيرا إلى أن احتمالات تطور الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية، تتزايد يوما بعد يوم.

وأوضح تاجاني، أن وزراء خارجية دول حلف الناتو التقوا أول أمس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلا أن موضوع إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لم يتم طرحه ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال اللقاء إطلاقا.

ومن جهتها وصفت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، بـ "اللعب بالنار"، والتحريض الذي يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

المصدر: نوفوستي