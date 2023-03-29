الخارجية الروسية لا تستبعد احتمال نقل مخربين أوكرانيين إلى بيلاروس للإطاحة بالقيادة الحالية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين بأن موسكو لا تستبعد احتمال نقل مجموعات تخريب من أوكرانيا إلى بيلاروس للإطاحة بالقيادة البيلاروسية الحالية.

وقال غالوزين في حديث لقناة "RTVI"، اليوم الأربعاء: "في الأشهر الأخيرة اشتدت بشكل كثير تصريحات ممثلي "التشكيلات القومية البيلاروسية" الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس وتدعمهم سلطات كييف ومرشدوها الغربيون بشكل نشط. ويقول زعماء هؤلاء المرتزقة بصراحة إنهم يخططون في المستقبل لاستخدام خبرتهم القتالية للإطاحة بالقيادة البيلاروسية الحالية. في هذا الصدد لا يمكن استبعاد احتمال نقل هذه المجموعات التخريبية إلى الجمهورية".

وأضاف أنه يجب على هيئات الأمن والمخابرات البيلاروسية بدعم من مجموعة القوات الإقليمية أخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار بشكل كامل وكذلك صد كل الاستفزازات المستهدفة والغزو الشامل للعدو في أراضي الجمهورية، إذا لزم الأمر.

وشدد الدبلوماسي على أن نشر مجموعة القوات الإقليمية في أراضي بيلاروس يعد عامل ردع قوي بالنسبة للوحدات العسكرية الأوكرانية المضطرة لإبقاء احتياطاتها الكبيرة بالقرب من حدود بيلاروس بدلا من نقلها إلى جنوب شرق أوكرانيا.

المصدر: تاس