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 بيسكوف يعلق على الوتيرة العالية لنمو الصين

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 بيسكوف يعلق على الوتيرة العالية لنمو الصين
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن القرارات التي اتخذتها القيادة الصينية على مدى العقود القليلة الماضية شكلت أساس معدلات التنمية المرتفعة في هذه الدولة.

وأشار بيسكوف، إلى هذه التجربة جديرة بأن تتم دراستها في الدول الأخرى.

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وأضاف بيسكوف: "تحدث الرئيس عن المعدلات المرتفعة غير المسبوقة لتطور هذه الدولة - البنية التحتية واللوجستية والاجتماعية. وبالفعل، فإن القرارات التي اتخذتها القيادة الصينية على مدى العقود القليلة الماضية - شكلت أساس هذا التطور. وبالطبع تستحق هذه التجربة الدراسة في مختلف البلدان الأخرى".

في الفترة من 20 إلى 22 مارس، قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى روسيا - وهي الأولى منذ إعادة انتخابه لرئاسة الصين.

وفي اليوم الأول من الزيارة، أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرت 4.5 ساعة.

وفي 21 مارس، جرت مباحثات في الكرملين بأشكال مختلفة بين الرئيسين استمرت حوالي ست ساعات.

المصدر: نوفوستي

 

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