بوتين بعد محادثات مع شي جين بينغ: روسيا والصين وضعتا أهدافا وغايات طموحة للمستقبل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثات أجراها مع نظيره الصيني شي جين بينغ إن روسيا والصين وضعتا أهدافا وغايات طموحة للمستقبل.

وأضاف بوتين خلال عشاء رسمي على شرف الرئيس الصيني أن المحادثات بين روسيا والصين في موسكو كانت مثمرة للغاية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات بين روسيا والصين بأنها مثال على كيفية تفاعل القوى العالمية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

وقال بوتين "كما قلت مرارا وتكرارا، فإن العلاقات الروسية الصينية على أعلى مستوى في التاريخ، وبدون مبالغة، هي نموذج... هذا مثال على كيفية تفاعل القوى العالمية - الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي، الذين يتحملون مسؤولية خاصة عن الحفاظ على الاستقرار والأمن على هذا الكوكب".

بدوره قال الرئيس الصيني أن "الصين وروسيا ضربتا مثالا يحتذى به في العلاقات بين القوى العظمى".

وتابع "في مواجهة تغيير العالم والوقت والتاريخ ، تمكنت الصين وروسيا من الحفاظ على القدرة على التحمل الاستراتيجي، واستجبنا معا بثقة وهدوء لتحديات العصر ... معا نضع مثالا يحتذى به"

المصدر: تاس