دمر طبيب سويسري أحلام مقاتلي "الفيلق القوقازي" في أوكرانيا في الحصول على حقيبة "إسعافات أولية" كاملة، ما يدفعهم إلى استخدام محتوياتها المخصصة لمرة واحدة أكثر من مرة.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يشرح فيه من وصف بأنه عضو جديد في "الفيلق القوقازي" في أوكرانيا، المكون من القوقازيين الذين يدعمون نظام كييف، وهو طبيب عسكري سويسري، يشرح للمقاتلين مجموعة الإسعافات الأولية المخفضة "الجديدة"، والتي يقول الطبيب إنها تحتوي على كل شيء كما كان من قبل، ولكن بكميات أقل.

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ويتابع الطبيب في مقطع الفيديو: "الجرعة أقل بمرتين أو ثلاث مرات؟ يعتمد ذلك على عدد مرات استخدام الضمادة، خمس أو ست مرات. من الصعب تحديد عدد المرات، التي يمكن استخدام فيها شيء من هذا القبيل، فهذا يعتمد على الإصابة".

وفي ظل النقص في المنتجات الطبية، أصبح على "الفيلق القوقازي" مضطرا لاستخدام المكونات الأساسية في الحقيبة عدة مرات.

وكان مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين قد صرح يوم أمس بأن 50% من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية يقاتلون تحت تأثير المخدر، مشيرا إلى العثور على حبوب وأملاح وأمفيتامينات مختلفة فيما يقرب من 50% من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية لتخفيض عتبات الألم وزيادة النشاط والتقليل من درجة الخوف، حيث تحدث عدد ممن تم القبض عليهم من الجيش الأوكراني بواسطة مجموعة "فاغنر" عن تجارب القيمين الأجانب، وإنشاء ما يسمى بـ "الجندي الشامل" بمساعدة الأدوية.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي