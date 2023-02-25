خبير عسكري أمريكي: الولايات المتحدة خيبت آمال زيلينسكي باستعادة القرم من روسيا

قال ضابط المخابرات الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، إن الولايات المتحدة لن تقدم لقوات كييف المساعدات التي يتوقعها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "لاستعادة" القرم من روسيا.

وأضاف ريتر عبر قناة Judging Freedom على يوتيوب: "الموقف الرسمي للولايات المتحدة متمسك بمواصلة الدعم لأوكرانيا. والولايات المتحدة أعلنت في أكثر من مناسبة أن شبه جزيرة القرم يجب أن تكون تحت السيادة الأوكرانية، وأنها تشكل هدفا مشروعا للقوات الأوكرانية. لكن إذا نظرنا إلى ما وراء هذه الكلمات، سنجد أنها لا تعني أي شيء مطلقا. هذا الخطاب لن يؤثر على الوضع بأي شكل من الأشكال، ولن يسهم في تحقيق النصر لكييف".

وقال: زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكييف ولقاؤه زيلينسكي تهدف لتعزيز صورة البيت الأبيض كحليف لنظام كييف، في الوقت نفسه، هذا لا يعني القيام بأي إجراءات محددة من الجانب الأمريكي.

وتابع: "الولايات المتحدة ليست بئرا بلا قاع، لدرجة أن تكون قادرة على تقديم الذخائر بلا نهاية".

ولفت إلى أن البيت الأبيض قد يعيد النظر في المساعدات العسكرية لنظام كييف بسبب تفاقم الوضع في تايوان.

وخلص إلى أن ضمان أمن الولايات المتحدة يستوجب التوقف عن ضخ الأسلحة لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي