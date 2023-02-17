السفارة الروسية: تصريحات نولاند بشأن شبه جزيرة القرم تؤكد تورط واشنطن في النزاع

أعلن المتحدث باسم السفارة الروسية لدى واشنطن إيغور غيرينكو أن تصريح نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند بشأن شبه جزيرة القرم يؤكد تورط واشنطن في النزاع في أوكرانيا.

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وقال غيرينكو: "يعد تصريح الممثلة رفيع المستوى لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الدعم الأمريكي للقوات الأوكرانية في تنفيذ ضربات على القرم والذي تم الإدلاء به أمس الخميس، دليلا واضحا على تأكيد روسيا أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في النزاع. واعترفت المسؤولة بأن الإدارة (الأمريكية) تشجع طموحات نظام كييف لمهاجمة بلادنا".

وأضاف: "أهم شيء هو أن هذه ليست تصريحات فحسب بل وأفعال حقيقية لواشنطن. وتقوم واشنطن بنشاط بتزويد كييف بالأنظمة الحديثة المستخدمة لتنفيذ ضربات على مناطق روسية. وتقدم المشورات للقادة العسكريين الأوكرانيين. وتقوم في الواقع بتخطيط العمليات العسكرية بالتعاون معهم. وتشارك في توجيه الأسلحة نحو الأهداف، الأمر الذي يعترف به الخبراء الأمريكيون بصراحة".

وأوضح: "نقيم هذا الموقف الأمريكي كتعبير غير مقنع عن الموقف العدواني للولايات المتحدة تجاه بلادنا".

وتابع: "يجب أن يصبح من الواضح بالنسبة للمجتمع الدولي كله في نهاية المطاف أن الولايات المتحدة هي بالذات تعد محرضا على المواجهة في أوكرانيا".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن المحاولات الأمريكية لاستخدام الأوكرانيين لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا محكوم عليها بالفشل، مضيفا: "لا يمكن أن يشك أحد في أن روسيا ستحمي مواطنيها وأراضيها".

المصدر: نوفوستي