العسكريون الروس يساعدون رجال الإنقاذ الإماراتيين بتنظيم عملهم في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين الروس يساعدون رجال الإنقاذ الإماراتيين الذين وصلوا إلى سوريا، في تنظيم عمليات الإنقاذ والإسهام بإغاثة منكوبي الزلزال.

وقالت الوزارة إن "10 طائرات إماراتية تحمل 400 طن من المساعدات الإنسانية وصلت إلى مطار دمشق الدولي".

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وأكدت أن العسكريين الروس يجرون حاليا عمليات استطلاع للمنطقة لتنظيم عمل المنقذين الإماراتين.

وأضافت أن مجموعة من المنقذين قوامها 50 فردا وصلوا من الإمارات ويعملون في مدينة جبلة قرب اللاذقية.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية وصول طائرة "إيل-76" تابعة لها إلى سوريا تحمل 35 طنا من المساعدات لمنكوبي الزلزال، بعد تسليم القوات الجوية الروسية 20 طنا من المساعدات لسوريا.

كما تقدم قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا المساعدات والآليات اللازمة لغوث وإنقاذ منكوبي الزلزال.

المصدر: تاس