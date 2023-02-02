"أنت بلا روح"! بلينكن يكشف ما قاله بايدن لبوتين.. لكن بماذا رد الرئيس الروسي؟ (فيديو)

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس جو بايدن قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء عام 2011 إنه يرى أن بوتين "بلا روح" فرد عليه بوتين بعبارة مقتضبة.

وفي مقابلة أجريت في أكتوبر 2022، ونشرتها شبكة PBS Frontline يوم أمس، تحدث بلينكن عن اجتماع جمع بايدن وبوتين في عام 2011.

وقال بلينكن: "كنت هناك مع نائب الرئيس آنذاك بايدن لعقد اجتماع خارج موسكو مع الرئيس بوتين. في الواقع مع رئيس الوزراء بوتين. وكانت هناك لحظة عندما كنا في مكتبة بوتين، وقال له بايدن: "أنظر في عينيك ولا أعتقد أن لديك روحا"، ليرد بوتين بالقول: "جيد. نحن نفهم بعضنا البعض".

وعن هذا اللقاء، اعتبر بلينكن أنه "كان مفيدا جدا للرئيس بايدن لأنه كان لديه تقدير إضافي لكيفية تعامل بوتين مع هذه الاجتماعات، وأسلوبه، ونبرته، والافتقار التام تقريبا للعاطفة التي يجلبها إلى هذه المحادثات، ولكن أيضا أهمية القدرة على التحدث بشكل مباشر وواضح".

وأضاف: "لذا فهي طريقة جيدة وطريقة مهمة لتقييم شخص ما. وأعتقد أن ذلك الاجتماع وغيره من الارتباطات التي قاما بها، ساعدت على توجيه نهج الرئيس للاجتماع في جنيف".

ورأى أن الرسالة التي يرسلها بايدن إلى بوتين مفادها: "نحن لسنا هنا لنخدع بعضنا البعض. نحن هنا نمثل بلداننا ونمثل مصالحنا ونحتاج إلى التحدث بوضوح. نحن بحاجة إلى التحدث مباشرة. وهذا شيء يقدره الرئيس بايدن، وأعتقد أنه أراد التأكد من أنه وبوتين يفهمان بعضهما البعض".

المصدر: RT