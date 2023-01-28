مدفيديف: توريد الدبابات لأوكرانيا لن ينقذ أوروبا إذا نشبت حرب عالمية ثالثة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن تسليم كييف آليات مدرعة وغيرها من الأسلحة، لن يمنع الحرب العالمية الثالثة، إذا وصلت الحالة إلى حد اندلاعها.

وأشار مدفيديف إلى أن حماية أوكرانيا "لن تفيد أحدا" في أوروبا، ولن تساعد "العالم القديم المتهالك" في تجنب العقاب ودفع الثمن.

ووفقا له، إذا اشتعلت الحرب العالمية الثالثة، فلن يتم خوضها، مع كل أسف، بواسطة الدبابات والمقاتلات الجوية. وشدد على أن العالم كله سيتحول في هذه الحالة، إلى رماد.

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ووجه مدفيديف الانتقاد إلى السلطات البريطانية، لإصرارها على ضرورة قيام دول الناتو بتقديم المساعدات العسكرية إلى كييف فورا.

وقال: "مقاتلات ومئات الدبابات وأنظمة صواريخ بعيدة المدى. هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع توسع روسيا لكنها ستؤدي مجددا لنشوب حرب عالمية".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن "عدد الحمقى في مؤسسات السلطة في أوروبا" لا يمكن أن يحصى لكثرته.

المصدر: نوفوستي