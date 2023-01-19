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الدفاع الروسية تعلن تقدم قواتها على المحور الجنوبي لدونيتسك

لوكاشينكو مستقبلا لافروف: ما يدهشني هو صمت أوكرانيا

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قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إن الغرب يحاول استخدام أوكرانيا ضد بيلاروس كما ضد روسيا، منوها بأن البلاد لن "تهتز" أمنيا.

وأضاف لوكاشينكو خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يزور مينسك حاليا: "روسيا لم تكن أبدا ضد العالم.. الأمن اليوم، ليس فقط بالنسبة لروسيا، هو الأكثر أهمية، بل وبالنسبة لنا ايضا".

وأوضح لوكاشينكو أن موسكو على علم بخطط "جيراننا الغربيين، وليس أوكرانيا فقط.. يحاولون استخدام أوكرانيا ضد بيلاروس أيضا. لكن ما يدهشني هو أن أوكرانيا لا تزال صامتة، ولا تثير أية استفزازات ضد بيلاروس، على الرغم من أن جيراننا الغربيين يدفعون بها نحو ذلك بنشاط".

وأكد لوكاشينكو أن بيلاروس تقف إلى جانب روسيا وتدعمها بكل الجوانب وتؤيد العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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