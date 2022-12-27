ألكسندر لوكاشينكو: سنواصل العمل مع بوتين على تفاصيل عدد من القضايا

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدد من القضايا التي ربما تستغرق في دول أخرى سنوات.

جاء ذلك خلال تصريحات لوكاشينكو خلال لقائه الرئيس الروسي اليوم الثلاثاء في المتحف الروسي بمدينة بطرسبورغ، حيث قال: "يجب أن أقول إننا بالأمس، في حفل الشاي، وحتى وقت متأخر من المساء، وعند عودتنا إلى المنزل، ناقشنا الكثير من القضايا. أحيانا ما يستغرق أمر كهذا سنوات بالنسبة لبعض الدول، إلا أننا أكملنا وضع النقاط فوق الحروف، فيما يخص استكمال الحوار الذي بدأناه في مينسك، خاصة وأنه يطال الاقتصاد بشكل رئيسي".

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من جانبه، أكد بوتين للوكاشينكو أن الوزراء "يعملون بجد"، حيث تابع: "أعلم أن رئيس الحكومة، ميخائيل ميشوستين، قد أبلغكم بالتفاصيل عن الاتصالات. وأصبح لدينا بالفعل ما نتحدث عنه، لهذا فأنا سعيد لأنه بإمكاننا اللقاء مرة أخرى لمناقشة الأمور ذات المصلحة المشتركة".

وقد أجرى رئيسا روسيا وبيلاروس، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو محادثات في المتحف الروسي في بطرسبورغ، وفقا لما أفاد به مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية ثم انضما إلى طاولة إفطار تبعها جولة في أرجاء المتحف بمشاركة رؤساء أذربيجان (إلهام علييف) وكازاخستان (قاسم جومارت توكاييف) وطاجيكستان (إمام علي رحمون) وتركمانستان (سيردار بريدي محمدوف) وقرغيزستان (صدير جاباروف) وأوزبكستان (شوكت ميرزيوييف) ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

المصدر: نوفوستي