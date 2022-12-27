بوتين ولوكاشينكو يجريان محادثاتهما في رحاب الثقافة الروسية

وفقا لما صرح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن صيغة لقاءات قمة رابطة الدول المستقلة تحمل طابعا "غير رسمي"، وهو ما تجسد في محادثات اليوم بين الزعيمين الروسي والبيلاروسي.

وأجرى رئيسا روسيا وبيلاروس، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، محادثات في المتحف الروسي في بطرسبورغ، وفقا لما أفاد به مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية، ثم انضما إلى طاولة إفطار وجولة في أرجاء المتحف شارك فيها رؤساء أذربيجان (إلهام علييف) وكازاخستان (قاسم جومارت توكايف) وطاجيكستان (إمام علي رحمون) وتركمانستان (سيردار بردي محمدوف) وقرغيزستان (صدير جباروف) وأوزبكستان (شوكت ميرزيويف) ورئيس وزراء أرمينيا (نيكول باشينيان).

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ويضم المتحف الروسي في مدينة بطرسبورغ (المتحف الروسي للإمبراطور ألكسندر الثالث حتى عام 1917) أكبر مجموعة من لوحات الفن الروسي في العالم، حيث يحتل جزء المعرض الرئيسي بالمتحف 5 مبان أكبرها قصر ميخايلوفسكي (المبنى الرئيسي للمتحف) مع مبنى معرض الفنان بينوا، واعتبار من 1 يناير 2015 بلغت مجموعة المتحف الروسي 410 آلاف و945 قطعة متحفية، ما بين اللوحات، والأعمال النحتية والمركبة وغيرها من المقتنيات الأثرية، كالعملات والحرف اليدوية والفنون الشعبية، فضلا عن المواد الأرشيفية.

وقد أصبح المتحف ثاني أكثر المتاحف الفنية زيارة في العام 2021.

وأنشئ المتحف بمرسوم من الإمبراطور الروسي، نيقولاي الثاني، قضى بـ"إنشاء مؤسسة خاصة تسمى المتحف الروسي للإمبراطور ألكسندر الثالث" في عام 1897.

المصدر: نوفوستي