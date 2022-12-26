بوتين يصف اللغة الروسية بالقوة التي توحد رابطة الدول المستقلة

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللغة الروسية بـ "قوة توحيد متينة تجمع ما بين دول رابطة الدول المستقلة".

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جاء ذلك خلال اجتماع في صيغة "غير رسمية" لقادة رابطة الدول المستقلة، اليوم الاثنين، في مدينة بطرسبورغ الروسية، حيث تابع الرئيس: "إن شعوبنا مرتبطة حقا بالكثير: تاريخ مشترك، وجذور روحية، وتداخل عميق للثقافات والعادات، والقيم والتقاليد. وبالطبع اللغة الروسية، التي تعد قوة متينة تربط ما بين سكان بلادنا متعددة القوميات".

وأشار بوتين إلى أنه قد تقرر في إحدى قمم الرابطة إجراء عام اللغة الروسية في دول الرابطة عام 2023.

المصدر: نوفوستي