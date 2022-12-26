بوتين: التبادل التجاري بين بلدان رابطة الدول المستقلة سيبلغ 100 مليار دولار

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التبادل التجاري بين بلدان رابطة الدول المستقلة سيبلغ 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال لقائه زعماء دول الرابطة اليوم في مدينة بطرسبرغ، وكان اجتماع في صورة "غير رسمية" قد دعت إليه روسيا الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، حيث يتم هذا الاجتماع بشكل دوري نهاية كل عام.

وقال بوتين خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع إن تعميق التفاعل في إطار رابطة الدول المستقلة يجسد المصالح الأساسية لدول الرابطة، ويحسن الأمن. كذلك توجه الرئيس الروسي بالشكر للمشاركين في القمة غير الرسمية على دعمهم فكرة عقد عام "اللغة الروسية" في رابطة الدول المستقلة العام المقبل 2023.

من جانبه قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بصفته الرئيس الحالي للرابطة، إن العام المنصرم "كان عاما صعبا على المجتمع الدولي"، وقد اتخذت الرابطة تدابيرا لتعزيز إمكانات الرابطة، وإمكانات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولها، حيث حث على مزيد من العمل على استبعاد السياسات الحمائية، وخفض التعريفات الجمركية بين دول الرابطة، فيما أثنى على مشروع الممر الذي يربط بين الشمال والجنوب من روسيا عبر كازاخستان وتركمانستان إلى إيران، والذي تقف روسيا وراء مبادرته.

كما أشار توكاييف إلى أهمية الاستمرار في التعاون بين دول الرابطة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب في العام المقبل 2023.

اختتم الاجتماع الافتتاحي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهنئة القادة بأعياد العام الجديد.

المصدر: RT