مناورات جوية روسية بيلاروسية تستمر لمدة أسبوعين بدءا من 16 الشهر الجاري

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، عن إجراء مناورات جوية تكتيكية للقوات الروسية والبيلاروسية تستمر لمدة أسبوعين تشارك فيها جميع المطارات وأماكن التدريب التابعة لمينسك.

وبحسب بيان الدفاع البيلاروسية، اليوم الأحد، بدءا من 16 يناير إلى 1 فبراير، ستجرى تدريبات طيران تكتيكية مشتركة بين بيلاروس وروسيا.

وأشارت الوزارة، إلى أن عنصر طيران من قوات الفضاء العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية وصل اليوم الأحد إلى بيلاروس.

وقالت وزارة الدفاع: "خلال التدريبات الجوية التكتيكية، ستشارك جميع المطارات وأماكن التدريب التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية".

وتأتي هذه المناورات، بعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أواخر الشهر الماضي، إلى مينسك والتي بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.

وأثارت زيارة بوتين إلى العاصمة البيلاروسية، ادعاءات وتخوفات غربية بشأن إمكانية مشاركة بيلاروس في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وصف تلك المزاعم بأنها "اختلاقات غبية تماما ولا أساس لها من الصحة".

وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الهدف من هذه العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، ووفقا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.

المصدر: نوفوستي