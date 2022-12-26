زيلينسكي: نحو 9 ملايين أوكراني لا يزالون بدون كهرباء

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن نحو 9 ملايين من الأوكرانيين لا يزالون بدون كهرباء في البلاد.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة له، مساء الاثنين، إن "النقص (في الطاقة) لا يزال قائما. والانقطاعات لا تزال مستمرة".

وأضاف أنه "حتى هذه الليلة الطاقة منقطعة عن 9 ملايين شخص في مختلف أنحاء أوكرانيا، لكن عدد الانقطاعات ومدتها تتقلص تدريجيا".

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وكان رئيس لجنة شؤون الطاقة والمرافق السكنية في البرلمان الأوكراني أندريه غيروس قد أعلن عن الخطة لبناء شبكة من المحطات الصغيرة لتوليد الطاقة من أجل إحلال الاستقرار في قطاع الطاقة الأوكراني.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت عن تدمير نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في البلاد جراء الضربات الصاروخية الروسية.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها توجه الضربات لمنشآت البنية التحتية التي تستخدم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: تاس