أشار رئيس اللجنة الأوكرانية للطاقة والإسكان والخدمات، أندريه غيروس، إن أوكرانيا تتفاوض بشأن شراء أنظمة توليد الطاقة البديلة إما على النفقة الخاصة أو بمساعدة مالية من الشركاء.

وقال غيروس: "كانت هناك اتفاقيات معينة، واليوم هناك حوالي عشرين محطة طاقة جاهزة بالفعل لكن لا نعلم كيفية الحصول عليها إما على نفقتنا الخاصة أو بمساعدة مالية من شركائنا، ثم نقلها إلى أوكرانيا وتثبيتها".

وأشار إلى أن العديد من محطات الطاقة جاهزة بالفعل ويمكن تركيبها في الشهرين المقبلين.

وأعلن سيرغي كوفالينكو الرئيس التنفيذي لشركة YASNO الأوكرانية للطاقة سابقا، أن الكهرباء مقطوعة عن 80% من سكان كييف.

ووضح رئيس إدارة منطقة كييف في وقت سابق، الوضع الحرج مع إمدادات الطاقة في المنطقة، وأن هناك أضرارا واسعة النطاق لحقت بالبنية التحتية للطاقة.

وقال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان غالوشينكو إنه لا يمكن استعادة نظام الطاقة في البلاد إلا بحلول الصيف.

إقرأ المزيد

المصدر: غازيتا.رو