بيسكوف: بوتين يتلقى معلومات موثوقة حول العملية الخاصة من عدة مصادر

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، التصريحات الإعلامية التي زعمت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتلقى معلومات "مشوهة" بشأن العملية الخاصة لا تتوافق مع الواقع.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن بوتين يتلقى إحاطة مكتوبة كل صباح حول العملية الخاصة في أوكرانيا، حيث يتم التحقق من المعلومات بعناية للتأكيد على النجاحات والتقليل من الإخفاقات.

ووفقا للمصادر، يمكن أن تصل تحديثات الوضع في الجبهة إلى مكتب بوتين في غضون أيام قليلة، وهو ما "يجعل البيانات في كثير من الأحيان قديمة".

وتزعم الصحيفة أن قادة من الخطوط الأمامية يبلغون عما يحدث لجهاز الأمن الفدرالي، الذي يفترض أنه "يحرر" التقارير لخبراء مجلس الأمن، والذين بدورهم ينقلونها إلى سكرتير مجلس الأمن.

ونقلت الصحيفة عن بيسكوف قوله: "الرئيس، كما كان من قبل، لديه عدة قنوات موثوقة للحصول على المعلومات، وأي مزاعم بأنه يتلقى معلومات مشوهة، هي غير صحيحة".

وبحسب الصحيفة، قال بيسكوف أيضا، إن التخطيط لعملية خاصة يعتبر معلومات سرية.

المصدر: نوفوستي