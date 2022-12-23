بوتين: من المهم تحسين خصائص معدات المقاتلين مع مراعاة الخبرة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تطوير وتحسين خصائص أسلحة ومعدات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، مع مراعاة الخبرة القتالية للجنود.

وقال في اجتماع لتلبية احتياجات القوات المسلحة المشاركة في العملية الخاصة: "من المهم تحسين خصائص أسلحة ومعدات مقاتلينا بشكل كبير، مع مراعاة الخبرة القتالية المكتسبة".

وأكد بوتين، إنه سيستمع إلى تقارير من رؤساء الشركات في قطاع الصناعات العسكرية، ومقترحات لإزالة القضايا الإشكالية.

وقال: "سنناقش كل الموضوعات التي تهمنا وتشغلنا، والتي تعاملنا معها بشكل مكثف خلال الأشهر الماضية.. واليوم أنتظر التقارير ذات الصلة منكم، بعد اجتماعاتنا السابقة مع بعض الزملاء بشكل منفصل، وقد التقينا معا".

وأضاف الرئيس الروسي: "أود أن أسمع منكم مقترحات لحل المشاكل فلا يمكن أن يكون هناك نقص في هذا العمل الضخم والواسع النطاق، ومقترحات بشأن كيفية المضي قدما، وما سنفعله لجعل هذه المشاكل صغيرة قدر الإمكان".

المصدر: نوفوستي