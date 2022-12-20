بيسكوف يؤكد زيارة بوتين منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين زار مقرّ قيادة القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا في الـ16 من ديسمبر الجاري.

وسبق لعضو مجلس "الدوما" أندريه غوروليف وكتب في وقت سابق على "تيليغرام" أن القائد العام الأعلى للجيش الروسي زار منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وقال بيسكوف لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" ردا على استفسار حول تصريحات النائب الروسي: "إذا كان غوروليف يقصد المقر الذي زاره بوتين يوم الجمعة، نعم كان هناك".

وأعلن بيسكوف، في وقت سابق أن الرئيس بوتين أمضى يوم الجمعة بأكمله في مقر قيادة العملية العسكرية الروسية، واطلع على سير القتال، واستمع من القيادة العسكرية لتقرير واف حول سير العملية، كما عقد اجتماعات منفصلة مع القادة الميدانيين.

المصدر: تاس