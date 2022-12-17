 بوتين يطلع على عمل قيادة القوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين اطلع على أعمال القيادة المشتركة لصنوف القوات المسلحة المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا.

وخلال وجوده في مقر قيادة القوات، أعرب الرئيس بوتين عن استعداده لسماع كافة المقترحات حول الإجراءات الفورية وعلى المدى المتوسط في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وقال الرئيس الروسي: "أيها الرفاق الضباط، سنستمع اليوم للقادة العاملين في كل الاتجاهات العملياتية، وأود الاستماع لمقترحاتكم بخصوص الإجراءات اللازمة خلال الفترة القريبة وعلى المدى المتوسط".

ونوه بيسكوف، بأن الرئيس بوتين أمضى يوم الجمعة بأكمله في مقر قيادة القوات. وخلال ذلك درس رئيس الدولة عمل هذه القيادة، واستمع إلى تقرير عن سير العملية الخاصة، كما عقد اجتماعات ولقاءات منفصلة مع القادة.

المصدر: نوفوستي