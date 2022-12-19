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بولندا تطلق مشروعا عسكريا بعنوان "تدرب مع الجيش!"

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بولندا تطلق مشروعا عسكريا بعنوان
Reuters
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صرح وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشاك، بأن القوات البولندية بدأت تجنيد المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 – 65 عاما، كجزء من مشروع "تدرب مع الجيش".

ووفقا لبلاشاك، فإن الهدف من المشروع هو تدريب أكبر عدد من الأشخاص على المهارات العسكرية الأساسية: كصيانة الأسلحة، وأساسيات الرعاية الطبية، والتعامل مع المواقف الصعبة، والقدرة على إشعال النار في الظروف القاسية، وغيرها من المهارات.

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وأشار إلى أن الجيش البولندي، سيقوم بتدريب أكثر من 8 آلاف متطوع في 31 معسكر تدريبي، حيث سيخضع المتدربون لـ 8 ساعات تدريب أيام السبت، بدءا من منتصف شهر يناير – نهاية فبراير 2023 مجانا، وأكد أن مشاركة القصر في التدريبات تتطلب موافقة الوالدين.

وأضاف بلاشتاك: "نحن لا نخفي رغبتنا في استقطاب الأفراد للخدمة في الجيش البولندي من خلال هذه التدريبات".

وأفادت صحيفة Niezależny Dziennik Polityczny، بأن بولندا تعد خطة للاستيلاء على غرب أوكرانيا.

 

 

المصدر: gazeta.ru

 

 

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