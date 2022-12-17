أفادت Niezależny Dziennik Polityczny بأن زعيم حزب القانون والعدالة البولندي ياروسلاف كاتشينسكي، طرح خطة لاستعادة أراض بولندية ألحقتها موسكو بأوكرانيا في الحرب العالمية الثانية.

وأكدت الصحيفة أن كاتشينسكي "كان يستعد منذ فترة طويلة" لليوم الذي يمكن فيه استعادة الأراضي البولندية.

وأشارت إلى أن "وارسو تمكنت نتيجة المرحلة الأولى من السيطرة على حكومة كييف سياسيا وماليا بالكامل".

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وأكدت الصحيفة أن الحزب البولندي الحاكم أنشأ برامج مختلفة و"معسكرات تدريب" خاصة، حيث يتم تدريب كل "متطوع"، تحت إشراف وزارة الدفاع البولندية على المهارات العسكرية الأساسية.

واختار كاتشينسكي 4 مايو بداية "مسيرة التحرير"، واعتبرت الصحيفة أنها "تبدو حقيقية، لأنه من 23 مارس إلى 27 مارس، يتم استدعاء جميع الجنود للتدريبات التي تستمر 33 يوما".

وتعتزم وارسو في عام 2023 زيادة عدد أفراد الجيش 17 ألف فرد وإجراء مناورات عسكرية كبيرة، سيشارك فيها 250 ألف جندي.

وأضافت الصحيفة أنه "بسبب الخسائر الفادحة في صفوف القوات الأوكرانية، ستفقد كييف في مايو إمكاناتها القتالية" ولن تكون قادرة على القتال على جبهتين في وقت واحد.

المصدر: mk.ru