"ناسا" تنشر صورة من الفضاء لأراضي أوكرانيا ليلا

نشرت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضائية الأمريكية "ناسا" يوم أمس الأحد، صورة التقطتها أقمار صناعية لأراضي أوكرانيا بدون ضوء والعتمة تغطيها.

وتم نشر الصورة المذكورة على موقع مشروع بيانات نظام NASA ونظام معلومات مراقبة الأرض (EOSDIS).

تظهر الصورة، المؤرخة في 17 ديسمبر، أن الأراضي الأوكرانية تقبع في ظلام دامس عمليا.

وعلى أراضي أوكرانيا، وفقا للصورة، لا توجد نقاط لامعة لأضواء المراكز السكنية بالمقارنة مع دول الجوار.

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ويسمح الموقع بمقارنة الصور الملتقطة في أيام مختلفة. ومنه يمكن التحقق أنه كان يوجد عدد أكبر من النقاط المضيئة بشكل ملحوظ على أراضي أوكرانيا في نوفمبر وأوائل ديسمبر.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيغور كوناشينكوف، إن الجيش الروسي قصف في 16 ديسمبر بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من الجو والبحر، العديد من الأهداف في أوكرانيا.

وأشار الجنرال، إلى أن تم تحقيق كل الأهداف المحددة للضربة، وتم تدمير وتعطيل كافة المواقع والمنشآت المستهدفة.

المصدر: تاس