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زيلينسكي: أكثر من 6 ملايين مشترك في أوكرانيا بدون كهرباء

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زيلينسكي: أكثر من 6 ملايين مشترك في أوكرانيا بدون كهرباء
Globallookpress
مدينة كييف
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أكثر من 6 ملايين مشترك في أنحاء البلاد، لا يزالون دون كهرباء.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو، اليوم الجمعة، على قناته في "تيلغرام": "أكثر من 6 ملايين مشترك بدون كهرباء في جميع أنحاء أوكرانيا".

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وأضاف: "يتمثل التحدي الرئيسي، كغيره من التحديات هذا الأسبوع، هي مسألة الطاقة. وهذا المساء، يستمر انقطاع التيار الكهربائي في معظم المناطق وفي العاصمة كييف، وعن أكثر من 6 ملايين مشترك في المجمل".

يُشار إلى أنه في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أفيد بأن نظام الطاقة الأوكراني يعمل بنسبة 70 بالمئة من استطاعته المطلوبة، مع وجود نقص كبير في الكهرباء.

وبعد الإعلان يوم الأربعاء الماضي عن حالة التأهب الجوي في أنحاء أوكرانيا لأكثر من ساعتين، وردت تقارير عن وقوع انفجارات وأضرار لحقت بمرافق البنية التحتية من دنيبر وكييف ولفوف ونيكولاييف وأوديسا وخاركوف ومدن أخرى.

وأفادت وزارة الطاقة الأوكرانية، بفصل جميع محطات الطاقة النووية الثلاث الخاضعة لسيطرة كييف عن شبكة الطاقة، كما تم إلغاء تنشيط معظم محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية، مع تضرر منشآت نقل الطاقة.

المصدر: تاس

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