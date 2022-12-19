لوغانسك: القوات الأوكرانية تقصف قرية نوفوسيولوفكا باستخدام أنظمة "HIMARS"

أفادت بعثة جمهورية لوغانسك بالمركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل الخاصة بجرائم الحرب الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية قصفت صباح اليوم الاثنين قرية نوفوسيولوفكا.

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وجاء في بيان صدر عن المركز ونشر في صفحته على "تلغرام": "من جانب الوحدات المسلحة الأوكراني تم في الساعة 01:15 تسجيل قصف على قرية نوفوسيولوفكا (منطقة بيريفالسكي بجمهورية لوغانسك الشعبية) باستخدام أنظمة "هيمارس" ("HIMARS") الصاروخية (5 صواريخ)".

المصدر: نوفوستي