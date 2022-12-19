لوغانسك: القوات الأوكرانية تقصف قرية نوفوسيولوفكا باستخدام أنظمة "HIMARS"
AP
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أفادت بعثة جمهورية لوغانسك بالمركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل الخاصة بجرائم الحرب الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية قصفت صباح اليوم الاثنين قرية نوفوسيولوفكا.
وجاء في بيان صدر عن المركز ونشر في صفحته على "تلغرام": "من جانب الوحدات المسلحة الأوكراني تم في الساعة 01:15 تسجيل قصف على قرية نوفوسيولوفكا (منطقة بيريفالسكي بجمهورية لوغانسك الشعبية) باستخدام أنظمة "هيمارس" ("HIMARS") الصاروخية (5 صواريخ)".
المصدر: نوفوستي