 
مباشر

لوغانسك: القوات الأوكرانية تقصف قرية نوفوسيولوفكا باستخدام أنظمة "HIMARS"

أخبار العالم

لوغانسك: القوات الأوكرانية تقصف قرية نوفوسيولوفكا باستخدام أنظمة
AP
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ueda

أفادت بعثة جمهورية لوغانسك بالمركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل الخاصة بجرائم الحرب الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية قصفت صباح اليوم الاثنين قرية نوفوسيولوفكا.

إقرأ المزيد
سقوط قتلى بقصف القوات الأوكرانية لبلدة في لوغانسك بصواريخ هيمارس
سقوط قتلى بقصف القوات الأوكرانية لبلدة في لوغانسك بصواريخ هيمارس

وجاء في بيان صدر عن المركز ونشر في صفحته على "تلغرام": "من جانب الوحدات المسلحة الأوكراني تم في الساعة 01:15 تسجيل قصف على قرية نوفوسيولوفكا (منطقة بيريفالسكي بجمهورية لوغانسك الشعبية) باستخدام أنظمة "هيمارس" ("HIMARS") الصاروخية (5 صواريخ)".

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا